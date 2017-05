Beim Bremsen zu Fall gekommen

Hennef. Am Montagabend ist ein Motorradfahrer durch starkes Bremsen zu Fall gekommen, als ihm ein Traktor entgegen kam. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2017

Am Montagabend kam es um 20.35 Uhr in Hennef auf der Straße Rütsch zu einem Motorradunfall. Laut Angaben der Polizei war ein 61-jähriger Traktorfahrer aus Hennef mit seinem Anhänger auf der Uckerather Straße von Hennef-Lichtenberg in Richtung Röttgen unterwegs, als ihm am Ortsausgang, beim Abbiegen auf die Straße Rütsch ein Motorradfahrer entgegenkam.

Der 61-Jährige musste eine Baustellenabsperrung umfahren und nahm dabei einen großen Teil der Straße ein. Der 26-jährige Motorradfahrer bremste daraufhin stark ab und kam zu Fall.

Wie die Polizei berichtet, wurde der 26-Jährige durch den Sturz stark verletzt und bewusstlos. Nachdem er durch erste Hilfe sein Bewusstsein wiedererlangte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall verursachte außerdem einen Sachschaden von etwa 8000 Euro.