Schwerer Unfall in Ruppichteroth.

Ruppichteroth . Im Derenbachtal hat eine Autofahrerin einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Von genera-anzeiger-bonn.de, 26.05.2018

Am Samstagnachmittag ist ein 20-jähriger Motoradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Leverkusener ist mit seiner Yamaha durch das Derenbachtal (K 17) in Richtung Hennef gefahren. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin, die in Höhe der Winderscheidermühle auf die K 17 einbog, übersah den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer mehrere Frakturen zu und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.