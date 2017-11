Hennef. Für ein Wochenende reist der Hennefer Ortsteil Stadt Blankenberg alljährlich zurück ins Mittelalter. Und, da die Tradition der Katharinenkirmes älter ist als der Feiertag, durfte sie auch am Totensonntag öffnen.

Von Franziska Jünger, 27.11.2017

Am Freitagabend liegt Stadt Blankenberg im Nebel. Läuft man in das Innere des historischen Ortes, taucht man ein in eine andere Welt. Begrüßt von Trommelmusik geht es vorbei an Handwerksständen aller Art. Bei der traditionellen Katharinenkirmes konnten Besucher aus der Region und darüber hinaus am Wochenende einen authentischen Eindruck davon gewinnen, wie ein mittelalterlicher Markt im 12. Jahrhundert ausgesehen haben könnte, als die Burg Blankenberg errichtet worden sein soll.

Mehr als 30 Händler in historischen Kleidern bieten Schmuck, Felle, Schwerter und Schilde, Lederwaren oder Gewürze an. Vom Katharinentor bis zum Marktplatz erstreckt sich der Markt über das gesamte Wochenende. Die Betreiber der Katharinenkirmes haben ein besonderes Recht: Sie dürfen auch am Totensonntag öffnen, weil die Tradition der Katharinenkirmes älter als der Feiertag ist.

"Leckereyen für Hunde"

Claudia Braga ist aus dem Saarland angereist, um Gewänder, Holzspielzeug und mittelalterliche Festausstattung für Kinder aus naturbelassenen Materialien zu verkaufen. Sie ist zum dritten Mal hier und will gerne wiederkommen: „Das ist schon ein besonderer Markt von seinem Flair her. Hier wird wirklich darauf geachtet, dass es authentisch ist.“ Auch Tereza Belzner hat eine längere Anfahrt in ihrem VW-Bus hinter sich. Aus Ortenberg in Hessen ist sie angereist, um Produkte für Hunde anzubieten. Welsköpfe liegen hier neben Rinderohren. Mancher Besucher bleibt erst einmal irritiert stehen, bis er das kleine Schild entdeckt: „Leckereyen für Hunde“. Die gelernte Tierarzthelferin hat ihre Expertise aus dem Beruf mit ihrer Freude an Mittelaltermärkten kombiniert. Seit fünf Jahren ist sie selbstständig, tingelt von Markt zu Markt. Auch sie schwärmt von der besonderen Atmosphäre des Blankenberger Marktes.

Einige Stände weiter sitzt Heike am Spinnrad. Im Mittelalter habe sich nur der Adel gesiezt, deswegen will auch sie nur ihren Vornamen nennen. Angefangen mit einem Kurs an der Volkshochschule, packte die Altenkirchenerin die Freude an der Handspinnerei. Alles, was sie am Stand gemeinsam mit ihrer Bekannten verkauft, ist mit der Hand gesponnen, gefärbt oder gestrickt. „Spinnen ist wie meditieren. Der Gleichklang von Rädchen und Spule mit dem Körper – das entspannt.“ Entspannt und entschleunigt scheinen auch die meisten Besucher der Katharinenkirmes zu sein, die für ein paar Stunden von der Hektik des modernen Alltags ablenkt.