Hennef. Es sollte erst einmal eine Testphase sein, doch schon zum ersten Dambroicher Mittagstisch kamen zwölf ältere Dorfbewohner. Ein gutes Mittagessen und sozialen Kontakt - darüber freuen sie sich in dem Hennefer Ortsteil alle

Von Franziska Jünger, 18.03.2017

Der Mittagstisch ist ein neues Angebot der Initiative "Mitten im Leben" (MiL), die den ländlichen Raum wieder attraktiver und für eine alternde Gesellschaft lebenswerter machen will.

Um die Mittagszeit ist wenig los im beschaulichen Dambroich, einem der vielen kleinen Hennefer Dörfer. Eine junge Mutter schiebt einen Kinderwagen, grüßt im Vorbeigehen eine Nachbarin. Ansonsten leben hier aber vor allem viele ältere Menschen. Eine sichere Verkehrssituation und ein Dorfladen, der erhalten bleiben soll, sind die zentralen Themen, die die Menschen hier beschäftigen und die auch beim Dambroicher Mittagstisch besprochen werden.

Am Mittwochvormittag ist mit einer Rückengymnastik bereits ein anderes neues Programm für Senioren gestartet. Beide Angebote sollen in Zukunft monatlich stattfinden. Von den 18 angemeldeten Personen bleiben die meisten dann auch für Schnitzel, Kartoffeln und Gemüse, die im Bürgerhaus Dambroich gemeinsam verspeist werden. Christel Clasen ist mit 82 Jahren die älteste in der Runde. Die Dambroicherin ist froh über Angebote wie diese.

Fragt man sie nach dem Dorf, in dem sie seit den 1960er Jahren mit ihrem Mann lebt, dann leuchten ihre Augen: "Dambroich ist einfach wunderbar. Ich bin sehr zufrieden, wir haben eine tolle Nachbarschaft." Trotz aller Zufriedenheit gibt es auch etwas, was der 82-Jährigen Sorgen macht: "Wenn das Lädchen blieb, wäre das schon schön." Das "Lädchen" ist der Edeka-Markt Thomas, der im Herzen Dambroichs weit mehr ist als ein Lebensmittelgeschäft für den täglichen Bedarf. "Der Dorfladen ist als sozialer Treffpunkt wichtig", erklärt Wilfried Müller, zweiter Vorsitzender von "kivi".

Der Verein zur Gesundheitsförderung ist federführend am MiL-Projekt beteiligt. Er und seine Kollegin Anette Weber, die für die Kommune Hennef zuständig ist, freuen sich über die positive Resonanz auf die neuen Angebote: "Schön, dass so viele hier sind. Daran kann man sehen, dass das Dorf Dambroich lebt." Damit das so bleibt, werden die Sorgen und Probleme der Dambroicher ernst genommen.

Für die Verkehrssicherheit wurde bereits ein erster Erfolg verbucht: Der Kreis hat dem Antrag für eine Querungshilfe an der Kreisstraße 40 zugestimmt. Für die Erhaltung des Dorfladens werden verschiedene Konzepte in Betracht gezogen. Die örtlichen Gegebenheiten werden derzeit von Experten überprüft. Im April soll es bei einer Dorfversammlung weiter vorangehen. Alle sind sich einig: Der Dorfladen muss weiter leben bleiben.