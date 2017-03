Unfall auf der B8

Hennef. Bei einem Verkehrsunfall in Hennef sind am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Aufgrund des Unfalls kam es zu längeren Staus rund um die Unfallstelle.

09.03.2017

Ein Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn auf der Straße „Wingenshof“ in Richtung Ausbauende der Autobahn 560 unterwegs. Die Retter wollten an der Kreuzung nach rechts auf die Bundesstraße 8 abbiegen, um zu einem Einsatzort nach Uckerath zu fahren.

An der Ampel, die Rotlicht zeigte, standen bereits mehrere Fahrzeuge, die zur Seite fuhren, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Ein 63-jähriger Hennefer hatte jedoch die Situation nicht richtig eingeschätzt. Er stand an vorderster Stelle in der Schlange und fuhr trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich. Dabei kollidierte der Kleinbus mit dem Wagen eines 54-jährigen Bonner, der von der Autobahn kommende geradeaus in Richtung Uckerath unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden im Kleinbus ein 58-jähriger Rollstuhlfahrer aus Hennef und ein 22-jähriger Hennefer mit Handicap leicht verletzt. Auch der Bonner Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (ga)

Die aktuelle Verkehrslage