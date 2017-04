Zwei Verletzte nach Familienstreit

Hennef. Am späten Montagabend ist in Hennef ein Familienstreit eskaliert. 15 Männer zwischen 18 und 44 Jahren gingen mit Baseballschlägern, Stöcken und Messer bewaffnet aufeinander los.

25.04.2017

Wie die Polizei Siegburg am Dienstagmorgen mitteilte, ist am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr ein Konflikt am Kreisverkehr Frankfurter Straße/Wippenhoher Straße eskaliert. 15 Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren seien teilweise mit Baseballschlägern, Stöcken und Messer bewaffnet aufeinander losgegangen.

Zuvor war ein silberner VW Golf im Bereich des Kreisverkehrs von einem oder mehreren Fahrzeugen ausgebremst oder eingekeilt worden. Die Scheibe des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite wurde eingeschlagen. Zwei Personen wurden bei den weiteren Auseinandersetzungen mit einem Messer verletzt, einer davon durch einen Hieb in den Rücken. Beide Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Streifenwagen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren zur Einsatzstelle ausgerückt. Bei der Personenbefragung habe die Polizei festgestellt, dass alle Beteiligten lediglich drei Familiennamen zuzuordnen waren. Weitere Befragungen wurden noch in der Nacht auf der Polizeiwache geführt. Zu den Hintergründen der Tat konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Wie vor Ort zu erfahren war, habe es zwischen den Familien aber schon länger Streitigkeiten gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (GA)