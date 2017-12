Polizei sucht Zeugen

Hennef. Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch eine Bank in Hennef überfallen. Anschließend flüchtete er mit einem dreistelligem Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch eine Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille Maskierte die Geschäftsstelle gegen 2.20 Uhr zunächst unbemerkt betreten, während ein Mitarbeiter das Kassenhäuschen aufräumte. Er bedrohte den 22-Jährige mit einer Pistole und forderte Geld aus der Kasse. Den dreistelligen Betrag steckte er in eine Plastiktüte und flüchtete über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg.

Die Fahndung der Polizei war bislang ohne Erfolg. Sie sucht nun nach Zeugen, die den schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann gesehen haben. Er war schwarz gekleidet mit einem Kapuzenpullover sowie einer Trainingshose und Sportschuhen mit weißen Streifen. Die Polizei bittet um Hinweise an 0 22 41/5 41 35 21.