Hennef . Zwei bislang unbekannte Männer bedrohten mit einer Pistole am Bahnhof Hennef eine Personengruppe. Einer der Täter rief: "Ich knall euch alle ab!". Jetzt sucht die Polizei mit Lichtbildern nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Der Fall ereignete sich bereits im vergangenen Jahr: Am 13. Oktober 2017 waren zwei bislang unbekannte Männer in der Regionalbahn in Richtung Eitorf unterwegs. Während der Fahrt bespuckten und pöbelten die beiden eine Gruppe von Fahrgästen an.

In Hennef angekommen, gingen die Pöbeleien weiter. Schließlich zog einer der beiden gesuchten Männer eine schwarze Pistole. Die Personengruppe sah sich nun dem Mündungslauf gegenüber. Plötzlich drückte der bewaffnete Mann ab und schrie: "Ich knall euch alle ab!". Sein Begleiter animierte ihn und rief: "Los, drück ab."

Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Die Zeugen hörten aber ein Klicken beim Auslösen der Pistole. Am Ende flohen beide Tatverdächtige über die Bahnhofsrückseite in unbekannte Richtung.

Durch die Kameraaufzeichnung der Bahn konnten Lichtbilder gefertigt werden. Laut Beschluss des Amtsgerichtes Bonn werden die Fotos der unbekannten Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellt.

Polizei sucht nach Vorfall in Hennef nach zwei Männern Foto: Bundespolizei

Foto: Bundespolizei

Foto: Bundespolizei

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern?

Wer kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.