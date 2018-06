Überflutete Straßen, Keller und Garagen

Rhein-Sieg-Kreis. Heftige Gewitter und Starkregen haben in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis in Atem gehalten. Besonders stark betroffen waren Hennef, Lohmar und Eitorf. Die L 333 wurde nach einem Hangrutsch gesperrt.

Von Sebastian Meltz, 10.06.2018

Während Bonn laut Angaben von Polizei und Feuerwehr vom Unwetter weitgehend verschont blieb, kam es im rechtsrheinischen Kreisgebiet in der Nacht zu 70 Feuerwehreinsätzen. Das teilte die Rettungsleitstelle am Sonntag auf Anfrage mit. In Lohmar und Eitorf traten Bäche über die Ufer, Garagen und Keller wurden überflutet. Laut Kreisleitstelle waren rund 120 Mann im Einsatz, teilweise noch bis Sonntagmittag.

Die Landstraße (L) 333 musste aufgrund eines Hangrutsches zwischen Hennef-Bülgenauel und Eitorf-Bach komplett gesperrt werden. Sie bleibt voraussichtlich noch bis Montagmittag unbefahrbar. Die Straße sei so verschlammt, dass der Landesbetrieb Straßen NRW zur Reinigung mit schwerem Gerät anrücken müsse, so die Leitstelle.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar waren seit 1 Uhr nachts unterwegs, um die Folgen der Gewitterzelle zu beseitigen. Der Schwerpunkt der Einsätze lag im nördlichen Stadtgebiet, vor allem in Wahlscheid und Neuhonrath. Im Fliederweg in Neuhonrath sammelten sich auf einer Strecke von mehreren hundert Metern Wasser und Schlamm auf der Fahrbahn. Auch im Bereich der Gammersbacher Mühle kam es zu Überschwemmungen.

Insgesamt mussten die rund 70 Einsatzkräfte aus Lohmar zu fast 20 Einsätzen ausrücken, darunter vollgelaufene Keller, verstopfte Gullis und Bäche, die über die Ufer zu treten drohten.

Gewitterlage bleibt am Sonntag bestehen

Am Flughafen Köln/Bonn mussten 15 Flüge umgeleitet werden, es kommt dadurch bis in den Abend zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wies am Sonntagmorgen daraufhin, dass in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ab den Mittagsstunden weiterhin mit „einzelnen schweren Gewittern“, sowie örtlich mit heftigem Starkregen zu rechnen sei. Die Unwettergefahr nehme erst in der Nacht zu Montag wieder ab.

