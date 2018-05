Bäume drohen umzukippen

Hennef. Durch die starken Regenfälle drohen zwischen Hennef und Söven mehrere große Bäume auf die Landstraße zu stürzen. Die Straße wurde am Sonntagabend daher komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Die Sövener Straße (L331) zwischen Hennef und dem Ortsteil Söven ist seit Sonntagabend für den Verkehr komplett gesperrt worden. Mehrere große Bäume drohen aufgrund der starken Regenfälle auf die Straße zu kippen, wie die Polizei mitteilte. In Richtung Söven ist die L331 von der Bonner Straße an gesperrt, in Richtung Hennef befindet sich die Absperrung in Höhe der Rotter Straße.

Die Sperrung soll mindestens bis Montagnachmittag anhalten. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilte, seien Fachleute vor Ort, um die Bäume zu begutachten. Diese stünden allerdings auf einem Privatgrundstück. Inzwischen seien mehrere Bäume gefällt worden. Laut Landesbetrieb sei zuvor ein Baum an dem unterspülten Hang umgekippt und habe mehrere Bäume beschädigt.

Die Polizei war am Sonntag zunächst darüber informiert worden, dass große Äste von einem Grundstück neben der Sövener Straße auf die Fahrbahn gestürzt sind. Die Hennefer Feuerwehr rückte daraufhin aus, um die Gefahrenstelle zu sichern. Dabei wurde festgestellt, dass die Bäume drohen auf die Straße zu kippen.

Aufgrund des Unwetters waren am Sonntag schon einige Flüge am Flughafen Köln/Bonn gestrichen worden.