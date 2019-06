Rettungshubschrauber im Einsatz

Hennef. Am Mittwochmittag kam es zu einem Unfall auf der L333 in Hennef. Derzeit ist die Straße voll gesperrt. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.06.2019

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch im Siegtal auf der L333 westlich von Hennef-Bülgenauel gekommen. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde ein Autofahrer dabei schwer, ein weiterer Fahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte fuhr ein Fordfahrer gegen 13 Uhr auf der L333 von Hennef in Richtung Eitorf, als er in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit den Reifen eines Anhängers eines entgegenkommenden Lkw kollidierte. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und stieß frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Trümmerteile des Fords haben zudem noch ein weiteres Auto getroffen und beschädigt.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die L333 ist während der Unfallaufnahme voll gesperrt.