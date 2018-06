Folgen des Unwetters

Rhein-Sieg-Kreis. Heftige Gewitter und Starkregen haben am Wochenende die Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis in Atem gehalten. Die Landstraße 333 bei Hennef bleibt nach einem Hangrutsch bis voraussichtlich Freitagnachmittag gesperrt.

Von Alexander Hertel und Hannah Schmitt , 11.06.2018

Die Landstraße 333 (Siegtalstraße) zwischen Hennef-Stein und Eitorf-Bach bleibt nach dem Hangrutsch in der Nacht zu Sonntag noch bis voraussichtlich Freitagnachmittag gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag mit. Zunächst sollte die Straße am Montagmittag wieder freigegeben werden. Das Unwetter hatte jedoch nicht nur große Mengen Schlamm auf die Fahrbahn gespült, auch die Hangsicherung ist betroffen, so Sprecherin Sabrina Kieback. Eine Spezialfirma werde ab Donnerstag die Fangzäune der Hangsicherung von Schlamm und Geröll befreien. Anschließend werde die Siegtalstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Schäden, die durch das Unwetter an den Sicherungselementen verursacht wurden, würden in den kommenden Wochen im Rahmen einer davon unabhängigen Maßnahme behoben. Dazu werde Straßen-NRW die L333 voraussichtlich halbseitig sperren und den Verkehr mit Baustellenampeln regeln.

Eine Umleitung sei zurzeit etwa über die L268 und die umliegenden Kreisstraßen möglich. Die Anwohner aus Bülgenauel und der dortigen Feriensiedlung werden laut Stadt Hennef über Stadt Blankenberg umgeleitet. Insgesamt, so der Landesbetrieb, führen täglich rund 7000 Fahrzeuge über die Landstraße 333.

Durch die heftigen Gewitter und den Starkregen mussten die Rettungskräfte im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis zu rund 70 Einsätzen vor allem nach Lohmar und Eitorf ausrücken. Dort traten Bäche über die Ufer, Garagen und Keller wurden überflutet. Laut Kreisleitstelle waren rund 120 Mann im Einsatz, teilweise noch bis Sonntagmittag.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar waren seit 1 Uhr nachts unterwegs, um die Folgen der Gewitterzelle zu beseitigen. Der Schwerpunkt der Einsätze lag im nördlichen Stadtgebiet, vor allem in Wahlscheid und Neuhonrath. Im Fliederweg in Neuhonrath sammelten sich auf einer Strecke von mehreren hundert Metern Wasser und Schlamm auf der Fahrbahn. Auch im Bereich der Gammersbacher Mühle kam es zu Überschwemmungen.

Insgesamt mussten die rund 70 Einsatzkräfte aus Lohmar zu fast 20 Einsätzen ausrücken, darunter vollgelaufene Keller, verstopfte Gullis und Bäche, die über die Ufer zu treten drohten. Die Koordination der Einsätze erfolgte durch die Führungsgruppe im Feuerwehrhaus Lohmar unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Völkerath sowie durch eine Abschnittsführungsstelle im Feuerwehrhaus Wahlscheid. Der Großteil der Einheiten konnte den Einsatz gegen 4 Uhr beenden.

Am Flughafen Köln/Bonn mussten insgesamt 15 Flüge umgeleitet werden, dadurch kam es den gesamten Sonntag zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Die Stadt Bonn blieb nach Angaben von Polizei und Feuerwehr weitgehend vom Unwetter verschont.

