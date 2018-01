Buntes Programm zum Jubiläum

HENNEF. Ingo Teusch hat für das Hennefer Kur-Theater ein interessantes Programmpaket für das erste Halbjahr 2018 geschnürt. Politisches Kabarett, Popmusik und zwei neue Talkmaster sind darin enthalten. Das Kur-Theater wird 80 Jahre alt.

Von Ingo Eisner, 01.01.2018

Politisches Kabarett, Popmusik und die Feuertaufe für Freerk Baumann und Ralf Rohrmoser-von Glasow, die Günter Kretschmann und Pit Raderschad als Talkmaster beim Hennefer Sofa ablösen – auch in diesem Jahr hat Ingo Teusch für das Hennefer Kur-Theater wieder ein interessantes Programmpaket für das erste Halbjahr 2018 geschnürt. Zudem feiert das altehrwürdige Kino im kommenden Jahr sein 80-jähriges Bestehen. „Die Feierlichkeiten dazu werden zwar erst im zweiten Halbjahr stattfinden, aber unser gesamtes Programm steht 2018 im Zeichen dieses runden Geburtstages“, sagt Teusch.

Den Anfang macht die Genesis-Tribute-Band Still Collins, die am Freitag, 5. Januar, ab 20 Uhr ihre „Ballads & Lovesongs 2018“ präsentiert und Melodien zum Träumen von Phil Collins und Co kredenzt. Reiner Kröhnerts ultraschräges Politpanoptikum gastiert am Freitag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Hennefer Kleinkunsttempel an der Königstraße. Der Kabarettist Thomas Freitag, der bereits seit 40 Jahren sein Publikum mit seinen bitterbösen Auseinandersetzungen mit dem politischen Alltagswahnsinn begeistert, präsentiert am Freitag, 2. Februar, ab 20 Uhr sein neues Programm „Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall“.

Einen satirischen Jahresrückblick wagt Stefan Reusch am Freitag, 23. Februar, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Reusch rettet 2017“, während Oli Wirtz und Uli Birkmann, seit Jahren bekannt als Präsi und Zeuchwaat aus der Kur-Theater- Karnevalsrevue, am Freitag, 2. März, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Schwamm beiseite, Spaß drüber“ mit Sicherheit dafür sorgen werden, dass beim Publikum wieder kein Auge trocken bleibt.

„Onkel Fisch“, alias Adrian Engels und Markus Riedinger, beschäftigt sich am Freitag, 16. März, ab 20 Uhr unter dem Motto „Europa – und wenn ja, wie viele“ mit den Irrungen und Wirrungen eines Kontinents „am Rande des Nervenzusammenbruchs“.

Am Dienstag, 20. März, gibt es ab 20 Uhr wieder einen Mitsingabend im Kur-Theater, bei dem das Publikum die Möglichkeit erhält, gemeinsam mit dem Mitsingteam Heinz Diedenhofen, Sonja Germann-Trambacz, Thomas Hund-salz und Rainer Zöpel deutsche und englischsprachige Evergreens zu intonieren. Dass leere Glasflaschen faszinierende Musikinstrumente sein können, stellt das Ensemble „GlasBlasSing“ am Freitag, 13. April, ab 20 Uhr mit dem Programm „Flaschmob-Liedgut und Leergut“ unter Beweis.

Der Kölner Sänger und Autor Gerd Köster gastiert am Freitag, 27. April, ab 20 Uhr mit einer „zweisprachigen Lesung“ im Kur- Theater. So kredenzt der einstige „Piano has been drinking“-Sänger als Vorleser einen Abend lang „Tiefkölsches und Hochdeutsches“ und hat sich dafür alte, aktuelle aber auch zeitlose Geschichten und Gedichte von Heinrich Böll, Willi Ostermann und Woody Allen ausgesucht.

Am Freitag, 4. Mai, wird das Publikum ab 20 Uhr die Feuertaufe der neuen Hennefer Sofa-Talker Freerk Baumann und Ralf Rohrmoser-von Glasow live erleben. Der Clou: ihre Vorgänger Pit Raderschad und Günter Kretschmann stehen als Gäste bereits fest und werden sich von den beiden Newcomern auf den Zahn fühlen lassen.

Jens Neutag liefert am Freitag, 18. Mai, ab 20 Uhr „Mit Volldampf“ eine kabarettistische Gegenwartsanalyse und Stefan Bauer setzt sich am Freitag, 1. Juni, ab 20 Uhr mit dem Thema Ehe unter dem Motto „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“ auseinander.

Wilfried Schmickler gastiert am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr bereits zum achten Mal im Kur-Theater. Im Gepäck hat der Mann, der vor allem für seine messerscharfen Sprechgewitter bekannt ist, ein neues Programm, das so neu ist, dass Ingo Teusch bisher noch keinerlei Informationen darüber hat. Die kultige Stand-Up-Show „Night Wash“ gastiert mit ihren Comedians am Freitag, 22. Juni, ab 20 Uhr im Kur-Theater und „Herr Schröder“ gewährt am Freitag, 13. Juli, ab 20 Uhr kabarettistische Einblicke in den Lehreralltag.

Weitere Infos zu Ticketpreisen und zum Programm bis Juli gibt es unter www.kurtheaterhennef.de