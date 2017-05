Feuerwehreinsatz in Hossenberg

Hennef. Eine Explosion hat sich am Montagnachmittag Hennef-Hossenberg ereignet. In einem Einfamilienhaus ist Weltkriegsmunition explodiert.

Von Nicolas Ottersbach/ Dennis Sennekamp, 29.05.2017

ine Reihe von Detonationen hat sich am Montag in Hennef-Hossenberg ereignet. An einem Haus an der Straße „An der Obstwiese“ ist Weltkriegsmunition in die Luft geflogen. Ein 51-jähriger Bewohner hatte das explosive Material gesammelt und in Kisten aufbewahrt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Einsatz, an dem 75 Polizeibeamte, mehr als 100 Feuerwehrleute, der Kampfmittelräumdienst und das Technische Hilfswerk beteiligt waren, gestaltete sich gefährlich. Hunderte Anwohner mussten evakuiert werden, und auch die nahe gelegene A 560 war am Abend gesperrt. Der Einsatz hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr auf der Siegstrecke.

Gegen 15.23 Uhr gab es den ersten großen Knall. Laut Polizei könnte die sommerliche Hitze die Explosion ausgelöst haben- in einer Kiste, die vor der Garage stand. Es folgte eine regelrechte Kettenreaktion in dem Waffenlager, das Granaten, Brand- und Sprenggeschosse enthielt. Durch die Detonationen geriet eine Garage in Brand, dichter Rauch stand über der Siedlung.

Explosion in Hennef Foto: Nicolas Ottersbach Ein Regenbogen - ausgelöst durch die Löscharbeiten - zeigt sich vor dem Haus in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach Auf der Straße liegend löscht ein Feuerwehrmann den Brand.

Foto: Nicolas Ottersbach Schwarzer Rauch steigt über dem Explosionsort auf.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen im feinen Rauch, welche die Explosion hinterlassen hat.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzwägen der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Ein Helikopter überfliegt den Ort der Explosion.

Foto: Nicolas Ottersbach Schwarzer Rauch steigt über dem Explosionsort auf.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort weiträumig ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Polizei sperrt den Ort der Explosion ab.

Foto: Nicolas Ottersbach Die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Foto: Nicolas Ottersbach Einsatzkräfte der Feuerwehr nach der Explosion in Hennef.

Foto: Nicolas Ottersbach In Hennef ist die Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt. Dort gab es eine Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Mitarbeiter der Stadt testen die Kanäle auf Schadstoffbelastung durch Löschwasser.

Foto: Dennis Sennekamp Die Polizei sichert die Wege rund um die Explosion.

Foto: Dennis Sennekamp Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Hennef.

Im Umkreis von 150 Metern wurde evakuiert

Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann, kam es immer wieder zu kleineren Explosionen. Auch wurde im Wohnhaus des Sammlers noch weitere Munition vermutet. Deshalb richteten die Wehrleute einen Wasserstrahl auf das Gebäude, um es zu kühlen und Schlimmeres zu verhindern.

Die Feuerwehr ließ ein Gebiet im Umkreis von 150 Metern evakuieren und sperren. Bereitschafts- und Kreispolizei sicherten das Wohngebiet ab, auch weil besorgte Anwohner und Schaulustige versuchten, durch die Absperrungen zu huschen. Die Bewohner – erschrocken und verärgert über die gefährliche Sammlung des Nachbarn – wurden in der Gesamtschule Meiersheide untergebracht.

Offenbar sammelte ein Mann die Weltkriegsmunition

Gegen 17 Uhr traf der Munitionssammler ein: Er wurde direkt von der Polizei ins Gebet genommen. „Er gab sich als Sammler zu erkennen und behauptete, das Material auf Flohmärkten gekauft zu haben“, so Polizeisprecher Burkhard Rick. Gegen den 51-Jährigen werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

Der Mann habe zum Umfang der Sammlung keine Angaben gemacht. Das machte den Einsatz nach Beendigung der Löscharbeiten am Abend nicht leichter: Sprengstoffexperten sondierten Haus und Umgebung, mit dem Ziel, weitere Munition unschädlich zu machen. Sie entschieden sich zu einer kontrollierten Sprengung vor Ort.

Wie lange der Einsatz dauert, sei nicht absehbar, so die Polizei am Abend.