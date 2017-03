Vorfälle in Siegburg und Hennef

Siegburg/Hennef. Die Bundespolizei hat einen 13-Jährigen in Gewahrsam genommen, der an der Schnallfahrtstrecke in Siegburg spielte. In Hennef bewarfen Kinder Züge mit Steinen.

30.03.2017

Ein an der Schnellfahrstrecke im Bereich der Frankfurter Straße spielende Junge legte am Dienstagnachmittag den Bahnverkehr lahm. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 13-Jährige von Anwohnern beim Spielen gesehen, die Beamten ließen daraufhin die Strecke sperren, um den Jungen aus Neunkirchen in Sicherheit zu bringen.

Bei der Suche kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz. Dabei entstand bei zehn Zügen eine Verspätung von 213 Minuten. Die Polizei nahm den Jungen in Gewahrsam. Einen Vorfall meldet die Polizei auch aus Hennef: Dort haben am Mittwoch unbekannte Kinder Züge in der Innenstadt mit Steinen beworfen. Die Kinder konnten allerdings vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. (ga)