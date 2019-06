Zukunft der Kinderklinik Sankt Augustin

Bonn/Region. Die Obmänner der Kinder und Jugendärzte für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis schlagen Alarm. Sie fordern die Asklepios-Klinikleitung zum Handeln auf.

07.06.2019

Nachdem die Asklepios-Geschäftsführung durch den Weggang von zwei Herzspezialisten die Existenz der gesamten Kinderklinik in Sankt Augustin bedroht sieht (der GA berichtete), schlagen jetzt die rund 100 niedergelassenen Kinderärzte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Alarm. Ihre Obmänner Dr. Hubert Radinger aus Bonn und Dr. Michael Weis aus Siegburg schreiben in einem Brief an Asklepios sehen „die stationäre pädiatrische Basisversorgung“ gefährdet: „Die Schließung der Asklepios Kinderklinik würde eine unzumutbare Verschlechterung der Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Bonn und im Rhein-Sieg Kreis darstellen.“ Die Ärzte möchten von Asklepios wissen, welchen Beitrag sie zum Erhalt der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin leisten können.

Der Betreiber hatte vorgerechnet, dass mit einer Schließung des Deutschen Kinderherzzentrums über 45 Prozent der stationären Erlöse verloren gehen würden, „und das bedroht die Existenz der gesamten Klinik mit ihren hervorragenden Fachabteilungen“.

Im letzten Winter wurden Patienten, die ich aus meiner Praxis in Siegburg eingewiesen habe, bereits wegen Kapazitätsmangel nach Neuwied und Düren verlegt. Sollte die Kinderklinik in Sankt Augustin in der Versorgung ausfallen, wird die Versorgung der Kinder und Jugendlichen im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis unzumutbar verschlechtert“, berichtet Hubert Radinger.