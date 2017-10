HENNEF. Er ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, die Action und Entspannung suchen: der Jugendpark Hennef. Mit einer Party mit viel Spiel, Spaß und guter Laune feierte die Einrichtung nun ihren zehnten Geburtstag.

Von Luisa Glees, 03.10.2017

Seit August 2007 bildet der Jugendpark Hennef einen beliebten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Klettern, spielen, kreativ werden oder mit Freunden einfach chillen – das alles bietet der Jugendpark auf seinem Gelände an. Am Samstag war indes mehr Action gefordert: Kinder und Jugendliche feierten das zehnjährige Bestehen des Jugendparks mit einer großen Geburtstagsparty.

Rückblick: Im Jahr 2005 sammelten Kinder, Jugendliche, Kommunalpolitiker sowie Experten der Jugendhilfe in einem Beteiligungsworkshop gemeinsam Ideen für die Gestaltung des Areals an der Humperdinckstraße. Der heute 30-jährige Max Heller, der seit der ersten Stunde des Jugendparks ein treuer Besucher ist, erinnert sich: „Die Planung richtete sich damals stark nach den Wünschen der Jugendlichen.“

Graffiti-Wand zum ausprobieren

Die gesammelten Ideen setzte Landschaftsplaner Marc von Damme um. So konnte das erste Areal im August 2007 eröffnen, im Mai 2009 folgte die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts.

Kinder und Jugendliche können sich seither an einer Graffiti-Wand ausprobieren, in Hängematten unter Palmen entspannen, am Grillplatz oder im Bushäuschen mit Freunden Zeit verbringen oder im seit Juni 2009 bestehenden Bahnwaggon ein kühles Getränk genießen sowie intensive, persönliche Gespräche führen mit Petra Priewe und Jill Siepen vom Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Hennef, die für Freizeitangebote sorgen. „Bald bekommt der Jugendpark sogar ein barrierefreies Sanitärhäuschen“, sagt Anna Seidel, ehemalige Mitarbeiterin und jetzige Leiterin der Kinder-, Jugend- und Familienförderung.

Trotz Regen gute Stimmung

Auch wenn es am Festtag ordentlich regnete, fiel die Stimmung nicht ins Wasser: Kurzerhand verlegte der Jugendpark die geplante „Geburtstagsparty unter Palmen“ in das Kinder- und Jugendhaus an der Frankfurter Straße. Dort gab es unter anderem eine Beauty-Oase, eine Popcorn-Maschine, Live-Musik, einen Grillplatz und eine Kreativ-Werkstatt, in der man Armbänder und Buttons anfertigen konnte.

Niki Piechaczkova (18) und Taina Schneider (16) betreuten das Bastelangebot. Sie selbst sind schon lange Besucher des Jugendparks und helfen mittlerweile ehrenamtlich mit. „Hier herrscht eine unbeschwerte Atmosphäre. Die Kinder spielen, klettern oder kochen, ohne auf ihre Smartphones zu schauen. Man fühlt sich einfach wohl“, erklärt Niki ihr Engagement.