Neuer Boulevard zur alten Südstraße

Sankt Augustin. Der Huma-Park in Sankt Augustin nimmt Gestalt an. Die Anbindung zur Südstraße steht bereits. Derweil ist die Umgestaltung der Südstraße noch in weiter Ferne.

Von Thomas Heinemann, 07.05.2018

Menschen statt Autos, Bäume und viel Grün statt grauer Asphalt: Sechs Monate nach Beginn der Umbauarbeiten erinnert nur die noch eingezeichnete Abbiegespur auf der Südstraße an längst vergangene Zeiten. Bereits 2013 waren hier Waschstraße, Tankstelle und Werkstatt am Huma-Center zurückgebaut worden. Am 16. Oktober 2017 wurden auch der Großparkplatz an der Südstraße geschlossen.

Seither ist die Asphaltfläche, auf der viele Jahre die größten Flohmärkte der Region stattfanden, eine Großbaustelle. Dort entsteht ein neuer Park, dessen Wege und Bepflanzung schon erkennbar sind. Fertiggestellt und seit Ende April ist der neue Boulevard vom Huma-Haupteingang auf der Straßenebene zur Südstraße hin nutzbar. Im Plan für das neue Center war die bessere Anbindung der Südarkaden festgeschrieben.