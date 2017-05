Von der Kneipe in den Knast

Hennef. Weil sie am Freitagabend in einer Kneipe in Hennef randaliert, Gegenstände zerstört und Gäste sowie Polizisten beleidigt hatte, musste eine Henneferin in Polizeigewahrsam. Gegen sie wird nun ermittelt.

15.05.2017

Eine 29-jährige Henneferin musste zur Beruhigung und Ausnüchterung am Freitagabend in Polizeigewahrsam nach Siegburg. Die junge Frau hatte in einer Gaststätte am Hennefer Marktplatz randaliert und Gäste beleidigt, teilte die Polizei mit. Während der Fahrt im Streifenwagen leistete sie zudem noch Widerstand gegenüber den Polizisten.

Nachdem die Henneferin in der Kneipe mutwillig mehrere Gläser zerschlagen und anwesende Gäste sexuell beleidigt hatte, rief der Wirt die Polizei zur Unterstützung. Auch in Anwesenheit der Hennefer Streife beruhigte sich die 29-Jährige nicht und beleidigte nun auch die eingesetzten Polizisten sexuell. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Henneferin in Gewahrsam genommen und im Streifenwagen nach Siegburg gebracht.

Während der Fahrt versuchte sie, eine Polizistin zu beißen und anzuspucken. Die Beamtin wurde nicht verletzt und konnte die Anspuckversuche der 29-Jährigen unterbinden. Die mit rund 2,6 Promille deutlich alkoholisierte Henneferin verbrachte die Nacht in der Zelle der Siegburger Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung auf sexueller Basis und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.