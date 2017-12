3000 Euro Sachschaden

Hennef. Nach einem Weihnachtsmarktbesuch hatte eine Henneferin auf dem Nachhauseweg einen Verkehrsunfall. Sie kam von der Straße ab und fuhr einen Baum und ein Verkehrsschild um.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.12.2017

Laut Polizei hat am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr eine 51-jährige Henneferin mit ihrem VW Beetle auf der Frankfurter Straße in Hennef einen Baum entwurzelt. Die Fahrerin war nach einem Weihnachtsmarktbesuch mit dem Auto unterwegs und fuhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Autobahn.

Kurz hinter der Einmündung zur Hanftalstraße kam die Henneferin links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine bepflanzte Verkehrsinsel für Fußgänger. Dabei legte sie ein Verkehrszeichen um und entwurzelte einen rund 6 Meter hohen Laubbaum.

Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden an dem stark beschädigten VW liegt bei rund 3000 Euro. Um den entwurzelten Baum kümmerte sich die Hennefer Feuerwehr. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizisten Alkoholgeruch bei der 51-Jährigen fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Auf der Polizeiwache musste die Henneferin eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet.