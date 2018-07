Entschärfung um 20.30 Uhr

HENNEF. In Hennef wurde am Montagabend eine Bombe gefunden. Um 20.30 Uhr startet die Entschärfung. Vorher werden die Anwohner evakuiert und Straßen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

In Hennef wurde am Montagabend eine Bombe gefunden, bestätigte die Rettungsleistelle des Rhein-Sieg-Kreises auf GA-Anfrage. Die Feuerwehr Hennef teilte mit, dass eine amerikanische Fliegerbombe bei Ausschachtungsarbeiten in der Königskauler Straße entdeckt wurde. Gegen 16:30 Uhr sei die Erstmeldung beim Ordnungsamt Hennef eingegangen, um 17:20 Uhr habe der Kampfmittelräumdienst bestätigt, dass es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe handelt, so die Feuerwehr.

Der Fundort wird nun im Umkreis von 300 Metern evakuiert. Etwa 60 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Sie können sich während der Entschärfung in der Mensa der Gesamtschule Meiersheide aufhalten. Die Feuerwehr, der Kampfmittelräumdienst und die Polizei sind vor Ort. Ab 20.30 Uhr soll laut Feuerwehr Hennef die Entschärfung stattfinden. Die A 560 ab dem Ausbauende Richtung Hennef-Uckerath, die Europaallee (L 333) und das Gewerbegebiet Hennef-Hossenberg müssen ab 20 Uhr bis circa 22 Uhr gesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst geht davon aus, dass die Entschärfung eine halbe Stunde dauern wird.

Schon vergangene Woche musste der Kampfmittelräumdienst zwei Weltkriegsbomben in Troisdorf entschärfen. Hunderte Anwohner mussten dazu ihre Häuser verlassen. Zuvor war eine 250-Kilo-Bombe in Rheinbach entschärft worden.

Weitere Berichterstattung folgt.