Training seit dem 17. Lebensjahr

Hennef. Christian Winterhagen aus Hennef-Uckerath ist deutscher Meister im „Natural Bodybuilding“. Der 23-Jährige, der an der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg in Sankt Augustin Maschinenbau studiert, trainiert seit seinem 17. Lebensjahr.

Von Ingo Eisner, 26.09.2017

Bodybuilding hatte nicht immer den besten Ruf. Schwitzende Männer, die in Fitnessstudios und „Körperschmieden“ gigantische Muskelberge aufbauen und oftmals Steroide und andere Hilfsmittelchen einnehmen, damit das gewünschte Ergebnis schneller erreicht wird. Das alles änderte sich in Deutschland vor allem durch den Ernährungswissenschaftler und Bodybuilder Berend Breitenstein, der ein Verfechter des „Natural Bodybuildings“ ohne Einsatz von Dopingmitteln ist.

Breitenstein ist Präsident der 2003 gegründeten „German Natural Bodybuilding & Fitness Federation“ (GNBF), dem auch Christian Winterhagen angehört. Der 23-jährige Uckerather, der an der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg in Sankt Augustin Maschinenbau studiert, trainiert seit seinem 17. Lebensjahr und wurde im vergangenen Jahr in Siegen Deutscher Meister im Schwergewicht im „Natural Bodybuilding“.

„Es geht um einen sauberen Sport ohne Doping“, sagt der sympathische junge Mann, der während seines freiwillig absolvierten Wehrdienstes bei der Bundeswehr die Liebe zu diesem Sport entdeckte. „Ich war früher etwas übergewichtig und wollte unbedingt Gewicht verlieren. Ein Kumpel hat mich überredet, mit dem Bodybuilding anzufangen“, erinnert sich Winterhagen. Von Wettkämpfen sei da aber noch lange nicht die Rede gewesen.

Das änderte sich allerdings, als er seinen Mentor Andreas Karrasch kennenlernte. „Er hat mich gecoacht“, sagte Winterhagen. Karrasch, Spezialist im Bankdrücken und ebenfalls Verfechter eines dopingfreien Bodybuildings, brachte ihm nicht nur das richtige Posing bei, das bei einem Showsport wie „Natural Bodybuilding“ unerlässlich ist, sondern gab ihm auch wichtige Ernährungstipps. „Mein Wettkampfgewicht beträgt 86 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,89 Meter. Derzeit wiege ich allerdings 105 Kilogramm“, sagt Winterhagen.

Nur mit eiserner Disziplin und einem starken Willen sei es laut Winterhagen zu erreichen, innerhalb von fünf bis sechs Monaten knapp 20 Kilogramm abzunehmen. „Ich trainiere fünf Mal pro Woche im Hennefer Pure-Fitness-Studio, das mein zweites Zuhause ist. Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, verzichte ich komplett auf Kohlenhydrate und ernähre mich von Eiern sowie Fleisch- und Käseprodukten. Auch Süßigkeiten sind absolut tabu“, sagt Winterhagen. „Das ist manchmal ganz schön hart“.

Ein Sport mit strengen Dopingkontrollen

Das harte Training und die spezielle Ernährung haben allerdings dazu geführt, dass er im September 2016 bei den Deutschen Meisterschaften im „Natural Bodybuilding“, die jedes Jahr vom GNBF in Siegen ausgerichtet werden, den Titel im Schwergewicht errang. „Die Gesamtpräsentation, die von einer Fachjury beurteilt wird, muss einfach stimmen. Bewertet werden nicht nur das Posing, sondern auch die Körperproportionen, die Symmetrie und die Muskelhärte“, sagt der Uckerather.

Damit der Sport sauber bleibt, gibt es natürlich bei den Wettkämpfen Dopingkontrollen. „Ich musste Urin-, Blut- und Haarproben abgeben. Zum GNBF-Verband werden sowieso nur Bodybuilder zugelassen, die mindestens sieben Jahre nicht gedopt haben“, sagt Winterhagen. Zudem werde auch außerhalb der Wettkämpfe getestet. „Mir ist es bereits passiert, dass hier in meinem Fitnessstudio plötzlich unangekündigt eine Dopingkontrolle durchgeführt wurde. Wer sich da verweigert, wird automatisch gesperrt“.

Winterhagen, der neben seinem Studium bei einem Discounter im Zentrallager jobbt, muss sich da aber keinerlei Sorgen machen, da er für die Sauberkeit seines Sports eintritt. „Das alles soll ein fairer Wettkampf bleiben, und dazu sind diese Kontrollen notwendig“. An den Deutschen Meisterschaften nimmt er dieses Jahr im November allerdings nicht teil. „Ich bereite mich ab Januar auf die so genannten Internationalen Deutschen Meisterschaften im Natural Bodybuilding vor. Wenn ich dort gut abschneide, kann ich auch an Europa- und Weltmeisterschaften teilnehmen“, sagt Winterhagen.