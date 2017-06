Unterstützung für Jugendliche

HENNEF. Seit zehn Jahren sind in Hennef Streetworker unterwegs. Sie schaffen Angebote für Jugendliche.

Von Ingo Eisner, 06.06.2017

Auch in Hennef gibt es so manchen Heranwachsenden, der ab der Pubertät ein paar Probleme mit dem Elternhaus, mit Freunden oder mit der Schule hat. Viele treffen sich am Bahnhof oder an der Siegtreppe, und auch in den Ortschaften wie Uckerath gibt es Treffpunkte. Nicht immer laufen diese Treffen leise ab, aber deshalb muss noch lange nicht jedes Mal die Polizei oder das Ordnungsamt einschreiten. In Hennef sind Streetworker unterwegs, die mit den Jugendlichen einen guten Kontakt pflegen, ein offenes Ohr für deren Sorgen und Nöte haben und eine „aufsuchende Jugendarbeit“ betreiben. Dieses Konzept gibt es nun seit zehn Jahren, und das soll am 7. Juli gefeiert werden.

Zum Streetwork-Team, das ein Kooperationsprojekt der Stadt und dem CJG Jugendhilfezentrum Sankt Ansgar ist, gehören die Sozialpädagogen Nina Bürvenich, Sven Riedel und Kathrin Piel. Der 29-jährige Troisdorfer Sven Riedel ist seit 2013 auf Hennefs Straßen unterwegs, und man merkt ihm auch nach vier Jahren noch an, dass ihm diese Arbeit viel Spaß bereitet. „Ich arbeite gerne draußen, und der Kontakt zu den Jugendlichen ist mir wichtig“, sagt Riedel.

Streetworker sind kein Kontrollorgan

Wichtig ist es nach den Worten von Nina Bürvenich, dass die Streetworker nicht als Kontrollorgan wie die Polizei oder das Ordnungsamt wahrgenommen werden. „Wir versuchen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, sagt die Expertin. Das sei in den vergangenen zehn Jahren außerordentlich gut gelungen. Insgesamt 3682 Personen seien von dem Team allein im vergangenen Jahr kontaktiert worden. „Wichtiger ist allerdings, dass es dabei zu 532 Gesprächen gekommen ist. Die können mal fünf Minuten lang sein, aber auch mal eine ganze Stunde. Die Kontakte mit den Jugendlichen werden intensiver“, hat Riedel festgestellt.

Die Streetworker genießen bei den jungen Menschen ein hohes Ansehen. „Die Jugendlichen wissen, dass Gespräche mit uns vertraulich sind und die Inhalte bei uns bleiben“, sagt Riedel. Auch Eltern würden den Kontakt zu den Streetworkern suchen. Zielgruppe sind allerdings vorwiegend Jungs und Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Um mehr Kontakte zu knüpfen, gehen die Streetworker mittlerweile auch in Hennefer Ortschaften wie Uckerath. Dort sind sie seit 2016 alle 14 Tage anzutreffen. Auch die weiterführenden Hennefer Schulen erhalten regelmäßig von ihnen Besuch. Mit dem Alkohol-Präventionsprojekt „Promille“ gastierten die Streetworker im vergangenen Jahr an der Gesamtschule Meiersheide. „Derzeit läuft ein Förderantrag beim Landschaftsverband Rheinland, damit wir mit diesem Projekt an sämtliche weiterführenden Schulen in Hennef gehen können“, erklärt Bürvenich.

Geburtstagsfeier am 7. Juli

Wenn sich neue Jugend-Treffpunkte in Hennef bilden, erfahren die Streetworker das zumeist von Anwohnern. „Das müssen aber nicht immer Beschwerden sein“, sagt Riedel. Grundsätzlich ist es laut Riedel aber wichtig, allen zu vermitteln, dass Jugendliche im öffentlichen Raum der Stadt erwünscht seien. „Allerdings vermitteln wir ihnen auch, dass sie sich in punkto Lärm und Müll an Regeln zu halten haben“, sagt Riedel.

Von Montag bis Samstag sind die Streetworker, die mittlerweile auch ein eigenes Logo haben, in der Hennefer Innenstadt, aber auch auf den Dörfern, von nachmittags bis abends unterwegs. Außerdem können die Jugendlichen auch montags von 16 bis 18 sowie mittwochs von 10 bis 12 Uhr das Büro des Teams um Nina Bürvenich im Generationenhaus an der Humperdinckstraße 22-24 aufsuchen. Dort sind die Ansprechpartner seit 2013 ansässig. Zudem treffen sich die Streetworker an jedem ersten Montag im Monat mit interessierten Jugendlichen zu einem Lagerfeuer im Jugendpark. Dort soll auch die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Dienstes stattfinden: Geplant ist sie für den 7. Juli ab 17 Uhr.

Die Hennefer Streetworker sind unter (02242) 93 80 984 sowie unter (0176) 10 08 34 25 und über Facebook erreichbar.