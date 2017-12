Neues Domizil in der Gesamtschule

Hennef. Die Musikschüler in Hennef können künftig erstmals in eigenen Räumlichkeiten üben. Stadt Hennef investiert zudem rund 50.000 Euro in schallisolierte Trennwände und Zwischentüren.

Von Ingo Eisner, 17.12.2017

Die ersten Klavierakkorde schweben durch den Raum und auch die Snare-Drum des Schlagzeugs klingt, wie sie klingen muss: trocken und knackig. Stefan Küsche, Leiter der Hennefer Musikschule präsentierte am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Annette Chang-Küsche nicht nur die neuen Räumlichkeiten der städtischen Musikschule im Haus E der Gesamtschule Hennef-West, sondern zeigte auch einige Instrumente. „Das ist ein echter Quantensprung, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Musikschule haben wir Unterrichtsräume, die uns exklusiv zur Verfügung stehen“, sagte Küsche und freute sich sehr über das neue Domizil

Schwierig war die Unterrichtssituation am bisherigen Standort, der Kopernikus-Realschule, geworden, denn durch den Ganztagsbetrieb konnten die 600 Schüler von rund 40 Dozenten zu großen Teilen nur während der Abendstunden unterrichtet werden. „Das war früher einfacher, als der Unterricht bereits um 13.30 Uhr endete“, erinnert sich Küsche. Später sei es aber immer problematischer geworden, den Ansprüchen eines reibungslosen Betriebes gerecht zu werden, weil zu viele Räume durch den Schulbetrieb belegt gewesen seien. „Wir waren dort halt immer Gast“, sagte Küsche.

Die Verwaltung sah Handlungsbedarf und fand im Haus E der Gesamtschule Hennef-West im Erdgeschoss geeignete Klassenräume, die ab sofort von der Musikschule genutzt werden können. Insgesamt 50 000 Euro investierte die Stadt in spezielle, schallisolierte Trennwände und schallisolierte Zwischentüren, damit die Musikschüler gleichzeitig proben können, ohne von dem jeweils anderen gestört zu werden. Neben den vier Musikräumen, die mit zwei Flügeln, zwei Klavieren aber auch zwei Schlagzeugsets und etlichen Instrumenten und Verstärkern ausgestattet sind, wurden noch ein Büro für die Musikschulleitung und ein Lehrerzimmer eingerichtet. „Aufgrund der Tatsache, dass wir die Räume mit den schallisolierten Wänden trennen können, sind es nicht vier, sondern acht eigene Räume“, sagte Küsche. Die Gesamtschule Hennef-West nutzt weiterhin die Klassenräume im Obergeschoss des Gebäudes sowie die Schülerbibliothek im Erdgeschoss. Den Umzug in das neue Domizil hatte das Ehepaar Küsche bereits vor ein paar Monaten organisiert.

„Am neuen Standort kann die Musikschule nun frei über ihre Räume verfügen und sogar am Vormittag Unterricht anbieten“, sagte Hennefs Bürgermeister Klaus Pipke, der mit dem Beigeordneten Martin Herkt und dem Kulturamtsleiter Dominique Müller-Grote die neuen Räume in Augenschein nahm. „Die Musikschule wird aber auch weiterhin zehn Räume an der Realschule nutzen. Das sind ein paar weniger als bisher, dafür sind wir an dem neuen, zusätzlichen Standort unabhängig von Klassenbelegungen“, sagte Küsche.

Die Musikschule der Stadt Hennef wurde 1954 gegründet, erfreut sich großer Beliebtheit und konnte in den vergangenen sechs Jahren einen Zuwachs von fast 300 Schülern verzeichnen. Ob Schlagzeug, Klavier, Saxofon, Posaune, Gitarre oder Violine: Das Unterrichtsspektrum ist vielfältig. „In den neuen Räumen können wir jetzt auch mal mit einer kompletten Band samt Schlagzeug proben. Das war bisher in dieser Form nicht möglich“, sagte Küsche.