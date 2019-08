Langwieriger Einsatz

Hennef-Stoßdorf. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hennef hat sich am Sonntagabend um einem Teich voller Karpfen gekümmert, dem aufgrund der Hitze der Sauerstoff auszugehen drohte. Die Aktion dauerte die ganze Nacht an und könnte noch fortgesetzt werden müssen.

Von Christof Schmoll, 25.08.2019

Nicht nur bei Bränden, nach Unwettern oder Verkehrsunfällen ist die Feuerwehr im Einsatz - manchmal auch, um Fische zu retten. So geschehen am Sonntagabend im Hennefer Stadtteil Stoßdorf. Kurz vor 20 Uhr war die Feuerwehr angefordert worden, um den 200 Jahre alten und rund 5000 Quadratmeter (120 x 40 Meter) großen Teich unmittelbar am Gut Zissendorf aufzufüllen.

Nach Auskunft der Eigentümerin des Teiches, der nicht bewirtschaftet wird, sind dort vor Jahrzehnten jeweils 200 Karpfen und Schleie eingesetzt worden, die sich ohne Entnahme fortgepflanzt haben. Die heutige Anzahl der Fische sei nicht genau bekannt, die Feuerwehr nennt 320 Karpfen sowie viele Schleie. Der Wasserspiegel ist dieses Jahr aber weit tiefer abgesunken als im trockenen Sommer 2018. Die Entnahmestelle aus dem Wolfsbach, über die der Teich gespeist werden soll, würde nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, so dass der Teich im Sommer allmählich austrocknet.

Schon bei der Hitzeperiode im Juni hätten rund 30 tote Karpfen aus dem Teich geborgen werden müssen. Aktuell war der Teich an den tiefsten Stellen auf einen Wasserstand von nur noch rund 30 Zentimetern abgesunken, teils deutlich weniger. Die Rücken der Karpfen hätten schon aus dem Wasser geragt, während die Fische mit dem Bauch auf dem Grund aufliegen. Die Feuerwehr berichtet von 80 bereits verendeten Tieren. So lag die Entscheidung den Teich umgehend aufzufüllen nahe.

Aktion dauerte die ganze Nacht

Die darauf spezialisierte Löschgruppe Söven verlegte eine 1,5 Kilometer lange Schlauchleitung von der Sieg bis zum Fischteich. 75 B-Schläuche wurden dazu aneinandergekuppelt. Mittels zweier mobiler Feuerlösch-Kreiselpumpen werden 800 Liter Wasser pro Minute aus der Sieg entnommen und zum Teich transportiert.

Die Aktion dauerte die gesamte Nacht an und soll je nach Lage bis zum Montagabend fortgesetzt werden. In dieser Zeit sollen insgesamt 800.000 Liter Flusswasser in den Teich gepumpt werden. Über Nacht überwachten fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr die Pumpen und den Wasserwerfer (Monitor), der das Wasser in hohem Bogen in den Teich befördert. Am Morgen werden sie abgelöst.