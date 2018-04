Gebäude zu großem Teil zerstört

Die Feuerwehr im Einsatz an der Gesamtschule Hennef-West.

HENNEF. In der Gesamtschule Hennef West ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein Brand ausgebrochen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2018

Ein Großbrand in der Gesamtschule Hennef-West sorgt aktuell für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Nach ersten Informationen brach gegen 6 Uhr ein Feuer in der Schule aus. Die Warnapp Nina löste Alarm aus - Anwohner in Hennef sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Gegen 8.20 Uhr gab die Polizei bekannt, dass das Feuer gelöscht ist. Die Feuerwehr sei noch nicht im Schulgebäude gewesen. "Sicher ist aber, dass hier morgen kein Schulbetrieb möglich sein wird", so Polizeisprecher Burkhard Rick.

Brand an Gesamtschule Hennef-West Foto: Thomas Heinemann

Foto: RWS Sicherheits service Die Feuerwehr im Einsatz an der Gesamtschule Hennef-West.

Weitere Berichterstattung folgt.