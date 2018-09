Feuer in Hennef

Die Feuerwehr löscht einen Großbrand in Hennef.

Hennef. Ein Großbrand bei Pflanzen Breuer hielt die Feuerwehr in Hennef auf Trab. Der Markt sowie angrenzende Geschäfte wurden evakuiert. Anwohner sollten zwischenzeitlich Fenster und Türen geschlossen halten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.09.2018

Höchste Alarmstufe am Donnerstagvormittag in Hennef: Bei Pflanzen Breuer an der Emil-Langen-Straße ist um etwa 10.15 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Insgesamt 146 Feuerwehrkräfte aus Hennef, Sankt Augustin, Troisdorf und Eitorf waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Betroffen waren ein Verwaltungsgebäude sowie eine Halle. Der umliegende Bereich inklusive Lidl und Rewe musste zwischenzeitlich evakuiert worden. Auch die Ausfahrt Hennef-Ost musste vorübergehend gesperrt werden.

Um 11.15 Uhr rief die Stadt Hennef über die Warnapp Nina Anwohner auf, umgehend Fenster und Türen zu schließen. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollen im Bereich rund um die Emil-Lange-Straße abgeschaltet werden. Neben der Warnapp wurde auch über Sirenen gewarnt. Um 13.23 Uhr folgte die Entwarnung via Nina: "Die gemeldete Gefahr im Bereich Hennef und Sankt Augustin besteht nicht mehr."

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, liegen keine Erkenntnisse über Giftstoffe in der Luft vor. Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Zunächst sei eine Person als vermisst gemeldet worden, diese konnte aber unverletzt aufgefunden werden.

"Die Kunden und Mitarbeiter hatten großes Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist", so Einsatzleiter Jürgen Mons von der Feuerwehr Hennef. Die Brandmeldeanlage und das schnelle Handeln der Mitarbeiter hätten dafür gesorgt, dass bereits alle Kunden und Mitarbeiter vor Eintreffen der Feuerwehr den Markt verlassen hatten. Das Feuer konnte am Nachmittag gelöscht werden, danach fanden noch Aufräumarbeiten statt. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben.

Der starke Rauch zog von Hennef aus nach Siegburg und Sankt Augustin, in Siegburg war auch Brandgeruch wahrnehmbar. Der Großbrand beeinträchtigte zudem den Bahnverkehr zwischen Hennef und Eitorf. Die Züge fuhren in dem betroffenen Streckenabschnitt langsamer.