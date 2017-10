Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

„Schön, dat Du do bess!“: Am Ortseingang heißen die Lückerter ihre Gäste willkommen.

Hennef. Der Hennefer Ortsteil Lückert nimmt als Kreissieger des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" im nächsten Jahr am Landeswettbewerb teil. In dem Weiler leben 104 Menschen in 30 Häusern - und fühlen sich rundum wohl.

Von Ingo Eisner, 25.10.2017

Die Freude war groß, als vor einer Woche feststand, dass Lückert nicht nur die Goldmedaille beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen hat, sondern auch im nächsten Jahr am Landeswettbewerb teilnehmen kann. „Also auf die Goldmedaille habe ich ja ein wenig gehofft. Dass wir aber uns auch beim Landeswettbewerb präsentieren dürfen, damit haben wir alle nicht gerechnet“, sagte der Ur-Lückerter Freerk Baumann.

Schmuck gelegen und umgeben von reichlich Natur konnte Lückert mit seinen 104 Einwohnern und 30 Häusern die Bewertungskommission bereits mit der Optik überzeugen. Das Runddorf, das vor 530 Jahren erstmalig urkundlich erwähnt wurde, wusste aber vor allem mit seinem sozialen und kulturellen Leben zu punkten. „Wir sind ein sehr junges Dorf. Das Durchschnittsalter beträgt 40 Jahre“, sagte Siam Schoofs, der gemeinsam mit Andreas Hagen Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Lückert ist.

Schoofs Mutter Gaby war 1990 mit ihrer Familie nach Lückert gezogen. „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in einem solch schönen Dorf zu leben, weil ich wollte, dass meine Kinder auf dem Land groß werden“, sagte Gaby Schoofs. „Die Natur, die uns umgibt, beschützt uns, und wir beschützen die Natur“, lautet ihre Losung. Zusammenarbeit mit dem Nabu und der Biologischen Station Eitorf belegen diese Naturverbundenheit Lückerts. Auch das Miteinander der Generation ist wichtig. Das beweist ein Mehrgenerationenschaukasten. Damit die kleinen Bewohner die neuesten Dorfinformationen lesen können, steht vor dem Schaukasten eine kleine Plastikstufe. Im Schaukasten gibt es für die älteren Bewohner eine Lesebrille, und ein QR-Code verweist auf die Homepage. Wie stolz die Lückerter auf ihr Dorf sind, belegen mehrere Details. So prangt auf dem frisch restaurierten Bushäuschen, das allerdings nur von Schulbussen angefahren wird, das Dorf-Logo ebenso, wie auf den T-Shirts des Pfingstclubs und der Dorfgemeinschaft.

„Schön, dat Du do bess!“

Ein Begrüßungsstein mit der Aufschrift „Schön, dat Du do bess!“ empfängt die Besucher und eine Rundbank lädt zum Verweilen an einer Linde ein. Die Verbundenheit zum Dorf Lückert manifestiert sich aber auch in einer Hymne voller rheinischer Melancholie, die von Freerk Baumann vor einigen Jahren verfasst wurde und auch die Bewertungskommission rührte. Baumann ist sowieso aus Lückert nicht wegzudenken. Der Mann, der vor sechs Jahren Karnevalsprinz in Uckerath war, hat den Schalk im Nacken sitzen und steht für den Frohsinn, den Humor und vor allem für das Engagement rund um Lückert. So etablierte er bereits 1989 den Internet-Fernsehsender „LückerTV“, auf dem alle Feste, aber auch sonstige Ereignisse des Dorfes gesendet werden. Legendär war die erste Sendung, die tatsächlich in Lückert über den Fernsehbildschirm flimmerte. Gemeinsam mit einem Techniker hatte Baumann die Leitungen angezapft und es geschafft, den Sendeplatz eines Privatsenders zu belegen. So sahen die Lückerter an diesem bewussten Abend statt eines Reiseberichtes Freerk Baumann, der seine Zuschauer aus seiner Wohnstube begrüßte. Die besten Sendungen konnten die Lückerter übrigens bei einem gemeinsamen Kinoabend im Kur-Theater vor zwei Jahren bewundern, zudem hat Baumann eine DVD mit den Höhepunkten von „LückerTV“ produziert.

Für den Zusammenhalt feiern die Lückerter zünftige Feste. Neben dem dreitägigen Pfingstfest und einem lustigen Siebenkampf, bei dem die Lückerter sich mit den umliegenden Dörfern bei Trink-, Strategie- und Denkspielen messen, gibt es Open-Air-Kinoabende auf der Wiese und Weihnachtsaktionen. Im Dorfhaus ist eine Fotoausstellung zur Geschichte Lückerts zu sehen.

Und das Dorf wächst. „Aktuell haben wir drei schwangere Frauen im Dorf“, freut sich Baumann. Es gebe allerdings aufgrund des Landschaftsschutzes kaum Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen.

Infos über das Dorf gibt es unter www.lueckert-tv.de.