Kurzzeitig gesperrt

Hennef. In der Commerzbank-Filiale in Hennef ist es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nachdem ein Mann dort zusammengebrochen war, gab es den Verdacht einer toxischen Gefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

In den Räumen der Commerzbank an der Frankfurter Straße in Hennef ist es am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem medizinischen Notfall gekommen. Nach derzeitigem Stand musste sich ein Mann in der Filiale erbrechen, teilte Markus Henkel, Einsatzleiter der Feuerwehr mit. Rettungssanitäter brachten ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Die Ärzte stellten fest, dass er eine toxische Substanz zu sich genommen hatte. Es deute viel auf einen Suizid-Versuch hin.

Die Feuerwehr sperrte daraufhin den Bereich um die Bank von der Frankfurter Straße/Ecke Dickstraße bis zur Adler-Apotheke ab, da die Gefahr bestand, dass die toxische Substanz durch das Erbrochene in der Luft verteilt wurde. Mit Atemschutz und weißen Schutzanzügen bekleidet reinigte die Feuerwehr die Räume der Bank, um eine Kontamination und Gefährdung weiterer Kunden auszuschließen. Eine Henneferin, die sich zum Zeitpunkt der Sperrung in der Bank befand, wurde von den Rettungskräften untersucht. Es bestand der Verdacht, dass sie mit der toxischen Sustanz in Kontakt gekommen sein könnte. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt konnte die Frau nach Hause gehen. Die Sperrung des Gefahrenbereichs wurde am späten Abend wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr setzte den Eigentümer der Bankfiliale über den Vorfall in Kenntnis. Dieser wird eine weitere Reinigung am Donnerstag veranlassen.