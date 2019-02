Nachhaltiges Projekt

Nur weil etwas nicht mehr funktionstüchtig ist, gehört es nicht zwangsläufig auf den Müll. Ein Gedanke, dem die Freiwilligenagentur des Diakonischen Werks an Sieg und Rhein seit nunmehr sechs Jahren mit ihrem Repair-Café Rechnung trägt. Jeden ersten Samstag im Monat setzt dessen ehrenamtliches Team ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Zwischen 10 und 14 Uhr bietet es im Zeitraum für Diakonie und Bildung, Eingang Ecke Bahnhofstraße, in Siegburg seine Hilfe an. Bastler helfen dabei, defekte Gegenstände wie Toaster, Radio, Haartrockner, Lampe, Kaffeemaschine oder Staubsauger zu reparieren. Andere inspizieren Computer und ähnliches, die nicht mehr so wollen, wie deren Besitzer wollen, suchen nach Lösungen und geben nebenbei auch PC-Kenntnisse weiter. Wieder andere flicken an ihren Nähmaschinen Kleidungsstücke und zeigen Interessierten, wie es geht. Alles ist kostenfrei. Mehr Informationen gibt es bei der Freiwilligenagentur unter 0 22 41/2 52 15 20 oder nach E-Mail an freiwilligen-agentur@diakonie-sieg-rhein.de. Ein Konzept, das inzwischen auch einige andere Städte wie etwa Hennef aufgegriffen haben.

Einige mache es einfach aus Freude, andere, weil sie ihr besonderes Wissen gerne weitergeben wollen, und wieder andere, weil sie etwas im Überfluss haben – sie alle haben sich im Troisdorfer Tauschring für den Rhein-Sieg-Kreis zusammengetan. Den haben Klaus und Silke Over vor nunmehr 22 Jahren ins Leben gerufen, als sie nicht wussten, wohin mit dem vielen Herbstlaub in ihrem Garten. Kurzerhand riefen sie einen Tauschring ins Leben. Jeder darf mitmachen, sich auf ganz unterschiedliche Weise einbringen – und darf im Gegenzug Waren oder Dienstleitungen, die andere anbieten, in Anspruch nehmen. Bezahlt wird mit dem Sieg-Taler, den es für jeden Einsatz gibt. Auf 40 Mitglieder ist der Tauschring inzwischen angewachsen. Und die Angebote spannen einen weiten Bogen von Reparaturarbeiten an Auto, Fahrrad oder auch im Haus über Tanzunterricht, Schreibarbeiten und Kurierfahrten bis hin zu Gartenarbeit und Hausarbeiten. Je nach Jahreszeit tauschen die Mitglieder auch Pflanzen, verleihen Gartengeräte oder auch Autoanhänger. Der Tauschring trifft sich das nächste Mal am Sonntag, 31. März, von 11 bis 14 Uhr im Denkraum, Haufeld 2a, in Siegburg. Hier gibt es mehr Infos.