Schwer Unfall bei Hennef

Hennef / Blankenberg. Zum Teil schwere Verletzungen haben ein Autofahrer und seine Beifahrerin beim Zusammenstoß mit einem Zug an einem Bahnübergang zwischen Hennef und Eitorf erlitten.

Von Michael Wrobel, 07.10.2017

Der Fahrer eines VW Polos mit Bonner Kennzeichen hatte am Freitagabend gegen 21.30 Uhr laut Zeugenangaben an dem halbbeschrankten Bahnübergang zunächst sein Fahrzeug gestoppt, nachdem die Schranke wegen eines ankommenden Zuges herunter gelassen worden war. Dann hatte der 56-Jährige jedoch versucht, seinen Wagen zu wenden.

Dabei geriet das Fahrzeug links neben der Schranke auf die Gleise und wurde schließlich von dem durchfahrenden Güterzug aus Richtung Köln erfasst.

Der Fahrer wurde von bei heftigen Aufprall schwer verletzt, die 52 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Der Bahnverkehr musste während der Unfallaufnahme für den Teilabschnitt in beiden Richtungen eingestellt werden. Die Züge RE9 aus Köln endeten in dieser am Bahnhof Hennef, die Züge aus Siegen in Eitorf. Die Züge der Linie S 12 fuhren aus Richtung Köln ebenfalls nur bis Hennef, aus Richtung Au (Sieg) nur bis Blankenheim. Die Ermittlungen dauern an.