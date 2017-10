Unfall mit Pkw

Hennef. In Hennef ist am Abend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen ist die Person in die Uniklinik Bonn gebracht worden.

Von Ulrich Felsmann, 19.10.2017

Bei einem Unfall in Hennef ist am Abend ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Auf der Bonner Straße wurde die Person vom Fahrzeug eines 24-Jährigen erfasst und durch die Luft geschleudert. Dabei erlitt sie nach ersten Angaben schwere Verletzungen. Die Bonner Straße ist im Unfallbereich aktuell gesperrt. Die Sperrung soll bis etwa 0 Uhr anhalten. Der Fußgänger ist von einem Rettungswagen offenbar in die Uniklinik nach Bonn gebracht worden.

Zwei weitere Rettungsfahrzeuge sowie Notfallseelsorger waren ebenfalls vor Ort. Ein Zeuge erlitt einen schweren Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Der Unfallbereich wurde von der ausgerückten Feuerwehr ausgeleuchtet. Die Polizei bittet Fahrzeugführer, die hinter dem Unfallfahrzeug fuhren sowie Zeugen, sich dringend zu melden.

Weitere Informationen folgen.