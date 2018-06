Pferd scheute

HENNEF. Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Montag bei einem Reitunfall in Hennef. Die Reiterin wurde von ihrem Pferd begraben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Aus bislang ungeklärter Ursache ereignete sich am Montag ein Reitunfall auf einem Feldweg in Hennef. Wie die Polizei auf GA-Anfrage bestätigte, stürzte eine Frau und wurde in der Folge von ihrem Pferd begraben. Offenbar scheute das Pferd zuvor.

Der Polizei zufolge erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.