Pferd scheute

HENNEF. Nach einem Reitunfall in Hennef-Kurscheid schwebte eine 49-Jährige aus Königswinter zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Reiterin wurde von ihrem Pferd begraben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.06.2018

Bei einem Reitunfall in Hennef ist am vergangenen Montag eine 49-jährige Frau aus Königswinter schwer verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Freitag auf Anfrage. Demnach war die Reiterin in Begleitung unterwegs, als sie gegen 16.30 Uhr bei Hennef-Kurscheid stürzte. „Aus nicht geklärten Gründen“, so Polizeisprecher Stefan Birk, scheute ihr Pferd plötzlich. Es bäumte sich auf und begrub die Frau unter sich.

Die Königswinterin zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie anfangs in Lebensgefahr schwebte. Ein Notarzt, per Rettungshubschrauber eingeflogen, behandelte die Frau. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus