Abteikirche leuchtet wieder

Neue Strahler beleuchten das Wahrzeichen von Siegburg von der Dämmerung bis zur Mitternacht. Kirche und Kirchtum werden wieder in Szene gesetzt.

27.07.2017

Die Siegburger Abtei ist wieder aus der Ferne im Dunkel auszumachen: Mit einem Knopfdruck haben Generalvikar Dominik Meiering vom Erzbistum Köln und Ralf Bergold, Direktor des auf dem Michaelsberg beheimateten Katholisch-Sozialen-Instituts (KSI), am späten Mittwochabend die Zeit der Finsternis beendet. Neue energiesparende LED-Strahler setzen das Siegburger Wahrzeichen wieder ab Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht in Szene. Allerdings erhalten lediglich Kirche samt Kirchturm zurück, was der Abtei seit vergangenem Herbst verwehrt geblieben ist. Wie berichtet hatte das ehemalige Klostergebäude im Zuge der Bauarbeiten für das KSI neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie neue Strahler erhalten – und das bedeutete: Licht aus am Abend und in der Nacht. Nun strahlt die Abteikirche wieder hoch über den Dächern Siegburgs, während die übrigen Gebäudeteile, anders als zu Zeiten der Benediktiner, im Dunklen liegen – aus Rücksicht auf die Tagungsgäste, die neues Leben in die alte Klosteranlage bringen.