Einsatz in Hennef

Hennef-Stoßdorf. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hennef hat sich am Sonntagabend um einem Teich voller Karpfen gekümmert, dem aufgrund der Hitze der Sauerstoff auszugehen drohte. Die Aktion, bei der 120.000 Liter Wasser in den Teich gepumpt werden sollen, dauert 24 Stunden an.

Von Christof Schmoll, 25.08.2019

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr in Hennef zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Um 19.45 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert, dass ein Fischsterben in einem großen Karpfenteich am Gut Zissendorf im Ortsteil Stoßdorf unmittelbar bevorstünde.

Die Freiwillige Feuerwehr Hennef rückte aus und legte gemeinsam mit der Löschgruppe Söven eine 1500 Meter lange Wasserleitung von der Sieg, um den Teich mit frischem Wasser zu versorgen.

Mittels zwei mobiler Pumpen werden 800 Liter Wasser pro Minute zum Teich transportiert. Die Aktion wird die gesamte Nacht - voraussichtlich sogar 24 Stunden - bis zum Montagabend andauern. In dieser Zeit sollen 120.000 Liter Flusswasser in den Teich gepumpt werden. Vier Einsatzkräfte überwachen über Nacht die Pumpen und den Monitor, der das Wasser in hohem Bogen in den Teich befördert.

Ein Mitarbeiter sagte dem GA auf Anfrage, dass ein solcher Einsatz eher untypisch sei: "So oft kommt das nicht vor. Meistens bei lang anhaltenden Hitzeperioden."