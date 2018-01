Feuerwehreinsatz

Hennef. In Hennef ist am Mittwochabend ein Brand in einem Reihenhaus ausgebrochen. Das Haus der fünfköpfige Familie ist nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2018

Dichter Rauch stieß am Mittwochabend aus den Fenstern des Reihenhauses in Hennef. Gegen 21 Uhr ist in dem Haus in der Wehrstraße das Feuer ausgebrochen. Eine fünfköpfige Familie konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Das Feuer ist laut Polizeiangaben im ersten Stock des Hauses im Schlafzimmer ausgebrochen und hat sich dann in der obere Etage ausgebreitet. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Gegen 21.30 Uhr war das Feuer gelöscht. 59 Einsatzkräfte waren vor Ort. Vater (31), Mutter (26) und die drei Kinder (3, 2, 0) blieben unverletzt. Die Brandursache sei noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann

Foto: Alf Kaufmann