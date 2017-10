Bröltalstraße gesperrt

Hennef. Die Bröltalstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, weil ein Fertighausbausatz drohte, von einem LKW auf die Straße zu rutschen. Schließlich konnten die Fassadenteile auf einen anderen LKW umgeladen werden.

Weil ein Fertighausbausatz drohte, von der Ladefläche eines LKW auf die Straße zu fallen, musste die Bröltalstraße in Hennef am Montagvormittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Dem LKW-Fahrer war während seiner Fahrt auf der B 478 aufgefallen, dass seine Ladung - ein komplettes Fertighaus in Teilen - nicht mehr ordnungsgemäß befestigt war. Daraufhin hielt er in einer Parkbucht an und holte Hilfe.

Die Polizei sperrte die Straße. Ein Kran hievte anschließend die Teile Stück für Stück auf einen anderen Lastwagen. Die ganze Prozedur dauerte mehrere Stunden. Bis das Haus sicher auf dem neuen LKW stand, war war kein Durchkommen auf der Bröltalstraße.