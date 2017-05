Schule "In der Geisbach"

Hennef. An der Förderschule "In der Geisbach" in Hennef ist am Montagmorgen ein Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei machte sich mit allen verfügbaren Einsatzkräften auf den Weg zur Schule. Der Alarm stellte sich aber als Irrtum heraus.

08.05.2017

Gegen 8.50 ging der Alarmruf nach Angaben der Polizei auf der Leitstelle ein. Mehr als zehn Einsatzwagen wurden daraufhin zu der Schule geschickt, die ersten Kräfte trafen kurz nach der Alamierung an der Förderschule mit angrenzender Grundschule ein.

Bereits während der Anfahrt habe sich der ausgelöste Amokalarm allerdings als Fehlalarm herausgestellt. Vor Ort habe sich bestätigt, dass ein Bedienungsfehler den Alarm irrtümlich ausgelöst habe. Die Polizisten hätten den Übergang zum normalen Schulbetrieb begleitet. Der Einsatz sei nach 45 Minuten beendet worden.

Ende April hatte es bereits einen ähnlichen Vorfall am Rheinbacher Berufskolleg gegeben. (ga)