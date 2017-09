In eine Farbenpracht tauchten die Lichtkünstler die Hennefer Kirche „Zur schmerzhaften Mutter“ in Bödingen.

HENNEF. Die Aktion „Son et Lumière“ begeisterte am Wochenende die rund 240 Besucher in der Bödinger Wallfahrtskirche. Scheinwerfer tauchten das Gotteshaus für einen Abend in stimmungsvolles Licht.

Von Jill Mylonas, 04.09.2017

Bereits von Weitem wiesen lila und blaue Strahler am Samstagabend die Richtung zu der Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter“ in Bödingen. Auf dem Boden installierte Scheinwerfer tauchten die mehr als 600 Jahre alte Kirche nämlich in ein stimmungsvolles und einladendes Licht und gaben dem Gebäude etwas Festliches.

Gekommen waren die Gäste wegen „Son et Lumière“, das im Inneren der Kirche ein großes Spektakel versprach und bereits vor Beginn mit prächtiger Beleuchtung einen Vorgeschmack auf das Kommende gab. Denn nicht nur akustisch hat die Veranstaltung des städtischen Kulturamtes als eines der Glanzlichter des Siegtal-Festivals einiges zu bieten, auch optisch weiß sie jedes Jahr zu überzeugen.

Die Sinne zu stimulieren, ist die Idee hinter „Son et Lumière“ – übersetzt „Klang und Licht“. Vor etwa sieben Jahren überlegte sich Reinhard Friedrichs, Pastor der Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter“, Musik, Texte und darauf abgestimmte Lichteffekte zu vereinen. Nun erlebten rund 240 Besucher in der prachtvollen spätgotischen Basilika mit „Son et Lumière“ einen der Höhepunkte des Festivals.

"Türen" waren das Thema des Abends

Musikalisch leitete Wolfgang Harth durch den Abend. Mit den beiden Solisten Wilma Harth und Andreas Bieber hatte er Stücke wie „Tears in Heaven“ oder „Schließt jede Tür“ eingeübt. „Türen“ waren das Thema an diesem Abend. Textbeiträge setzen sich mit diesem Thema zwischen den musikalischen Darbietungen im christlichen und geistlichen Kontext auseinander. So wurden etwa Fragen gestellt wie: „Was ist eine Tür, und was ist in dem Raum dahinter?“. Die Antwort war: „Jenseits der Tür ist Frieden, da bin ich mir sicher.“ Türen könnten als Einstieg, aber auch als Grenze dienen, um das Böse abzuwehren.

Auf die Beiträge abgestimmt sorgte eine ausgefeilte Lichtchoreographie dafür, dass die drei Kirchenschiffe raffiniert illuminiert waren und sogar hoch über den Sitzbänken jede Vierung in rot, blau oder grün erstrahlte. Auch verschiedene Lichtmuster, die an Wolken oder Sterne erinnerten, waren zu sehen. Neben dem Gesang der Solisten, der den Ohren schmeichelte, fesselte das Farbenspiel die Augen der Gäste.

So riss Wilma Harth das Publikum mit den Liedern „In The Arms Of An Angel“ oder „What A Wonderful World“ mit, und Bieber präsentierte seine Interpretation des Liedes „Wenn ich dein Spiegel wär“. Im Duett sorgten sie mit „You'll Never Walk Alone“ und „My Way“ für Faszination beim Publikum.

Bis kurz vor Mitternacht erfreuten sich die Besucher der Wallfahrtskirche an dem optischen und akustischen Genuss. Schwer fiel es ihnen, während des zweistündigen Abends nicht zu applaudieren. Denn zu Anfang wurden sie gebeten, den Applaus bis zum Schluss aufzuheben, um den Fluss der Geschichte nicht zu unterbrechen. Doch das tat der Begeisterung keinen Abbruch, und am Ende gab es langen und tobenden Beifall.