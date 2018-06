Betrugsmasche

HENNEF. Die Polizei warnt erneut vor dreisten Telefonbetrügern. Am Wochenende fiel eine Seniorin in Hennef auf die Masche der Betrüger rein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2018

"Dreist und skrupellos." So nennt die Polizei das Verhalten von Telefonbetrügern, die seit einigen Tagen im Rhein-Sieg-Kreis auftreten. Laut Mitteilung der Beamten kam es am Wochenende zu mehreren dubiosen Anrufen in Hennef und Sankt Augustin. Die Täter riefen mit der Rufnummer 110 an und machten den Angerufenen glaubend, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Täter flüchtig wären. Daher nehme die "Polizei" die Wertsachen der Angerufenen bis zum Ende der drohenden Gefahr in Verwahrung. Mit dieser oder ähnlichen Geschichten machten die Täter den Opfern Agnst.

Die Masche an sich ist nicht neu. Das besondere in den aktuellen Fällen ist laut Polizei aber, dass sich teilweise eine weibliche Anruferin als Polizeibeamtin ausgibt.

Bei einer Henneferin hatten die Täter mit ihrer Masche Erfolg: Gegen 23.30 Uhr gelang es den Tätern am Telefon einen solchen psychischen Druck auszuüben, dass die Senioren einem unbekannten Mann gegen Mitternacht Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro aushändigte. Der männliche Anrufer hielt das Opfer während der 30 Minuten andauernden Tat am Telefon. Durch sein permanentes Einwirken verunsicherte er die Henneferin derart, dass sie sogar ihren Goldschmuck vor der Abholung wog. Als Grund nannte der Täter, dass die "Polizei" anhand des Goldgewichtes ihre Schutzmaßnahmen ausrichten werde.

Auch für das südländische Erscheinungsbild des Abholers hatte der Betrüger im Vorhinein eine Erklärung parat: "Bei dem Kollegen Meyer handelt es sich um einen Zivilfahnder, der, um nicht aufzufallen, wie ein Ausländer aussieht." Nachdem die Seniorin dem Mittäter ihre Wertsachen übergeben hatte und das Telefonat beendet war, wurde ihr schlagartig klar, dass sie soeben auf Betrüger hereingefallen war. Sie meldete den Vorfall umgehend der Polizei, die bislang im Ortsteil Geisbach, in dem die Seniorin wohnt, aber erfolglos nach dem Abholer fahndete.

Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt mit zierlicher Gestalt beschrieben. Er hat braune, lockige Haare und einen bräunlichen Teint. Bei der Abholung der Beute trug er ein beigefarbenes T-Shirt mit Kapuze.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 02241/5413521.