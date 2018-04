Fahrrad erkannt

Hennef. Am Donnerstag konnte die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen. Der junge Mann war stark alkoholisiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.04.2018

Am Donnerstag erkannte ein 27-jähriger Hennefer gegen 16 Uhr einen jungen Mann, der auf der Bonner Straße auf dem Fahrrad fuhr, das dem Hennefer am Tag zuvor gestohlen worden war. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 27-jährige folgte dem mutmaßlichen Täter mit einem anderen Fahrrad und informierte per Handy die Polizei.

Aufgrund der Standortmeldungen konnte die Polizei den Verdächtigen am Willy-Brandt-Platz stellen. Der 19-Jährige mit Wohnort in Hennef war stark alkoholisiert. Mehr als 2,1 Promille stellten die Beamten mit einem Testgerät fest.

Der mutmaßliche Fahrraddieb wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Geschädigte erhielt sein gestohlenes Fahrrad zurück.