Motor fing Feuer

Hennef. Gegen 15 Uhr ist am Montag in Hennef aus noch unbekannter Ursache ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer alarmierte selbst die Feuerwehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.03.2019

Auf der Bundesstraße 478 in Fahrtrichtung Hennef ist am Montagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Auf Höhe des Kreisels, unmittelbar nach der Autobahnabfahrt von der A 560, fing der Pkw Feuer. Der Fahrer bemerkte die Rauchentwicklung und stellte sein Fahrzeug am Straßenrand ab.

Gerade noch rechtzeitig konnte der Mann den Pkw verlassen und alarmierte die Rettungskräfte. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren diese in wenigen Minuten vor Ort und hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt.