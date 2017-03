Karitative Aktion der KG Rot-Weiß Bröl in Hennef

HENNEF. Dann schauen wir mal, ob sie überhaupt funktioniert“, sagte Ernst Flügel, als er sich auf die Waage stellte. Und siehe da, die digitale Anzeige sprang an und zeigte Flügel sein aktuelles Gewicht: 121 Kilogramm. „Mal schauen, wie viel ich davon abspecken kann“, sagte der sympathische Bröler.

Von Ingo Eisner, 12.03.2017

„Flügel gehört zu den 15 Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Bröl, die sich am Donnerstag zu einer spontanen Aktion im Landgasthaus Bröl trafen. Die KG-Mitglieder wollen nach der Session die Fastenzeit zum Abspecken nutzen. Das alles dient einem guten Zweck, denn für jedes abgespeckte Kilo der Mitglieder kommen sechs Euro in einen Spendentopf. Den Erlös wird die KG in Gänze dem Verein Elterninitiative krebskranker Kinder in Sankt Augustin spenden. „Wir haben uns spontan überlegt, die Fastenzeit nicht nur zu nutzen, um nach der anstrengenden Session ohne Sport, dafür mit Kölsch und Mettbrötchen, unsere Körper wieder auf das athletische Ursprungsniveau zu bringen, sondern dieses Vorhaben gemeinschaftlich für den guten Zweck umzusetzen“, sagte KG-Mitglied Kai Kremser, der die Idee hatte.

Bereits mehrfach hatten sich die Karnevalisten in der Vergangenheit mit verschiedenen Aktionen für die Elterninitiative krebskranker Kinder eingesetzt und Geld gespendet. Nun soll also das Fasten der Karnevalisten Geld in den Spendentopf spülen. Unter Zeugen ließen sich die KG-Mitglieder wiegen, und das Gewicht wurde in einer Liste eingetragen. Bis zum 16. April haben sie nun Zeit, das eine oder andere Kilo loszuwerden. „Dann treffen wir uns erneut zum Wiegen und werden die Ergebnisse ausrechnen“, sagte Kremser. „Erfahrungsgemäß werden das pro Person wahrscheinlich nicht mehr als vier bis fünf Kilogramm sein, aber jedes Kilo zählt“, sagte der KG-Vorsitzende Frank Zimmermann.

„Ich habe allerdings ein Handicap, da ich nächste Woche eine Kegeltour habe“, so Zimmermann. „Dafür werde ich mich nach meiner Rückkehr wieder sportlich betätigen, um schneller abzunehmen.“ Mit schnellem Abnehmen, allerdings aus medizinischen Gründen, hat auch KG-Kassierer Oliver Molitor Erfahrung. Molitor wog vor zwölf Jahren noch sage und schreibe 285 Kilogramm.

Dank einer Operation, bei der er 2005 einen Magenbypass erhielt, speckte er innerhalb eines Jahres 180 Kilogramm ab und schaffte es mit dieser Gewichtsreduzierung sogar 2006 ins Guiness-Buch der Rekorde. „Mir geht es heute viel besser“, sagte Molitor, der heute Gesundheits- und Ernährungsberater ist und sich für die KG-Aktion um die Sponsoren-Akquise kümmert. „Wir haben bereits ein Dutzend Sponsoren gefunden, die uns unterstützen“, sagte Molitor.

Wer sich als Sponsor beteiligen möchte, kann sich an ihn unter Oliver.Molitor@FITnFORM.de wenden.