Nach Diebstahl in Hennef-Bröl

Hennef. Unbekannte Täter haben Anfang März eine hölzerne Jesusfigur von einem Wegekreuz in Hennef-Bröl entwendet. Bei einer Suchaktion ist sie nun wieder aufgetaucht.

Von Laszlo Scheuch, 26.04.2017

Die Ende März von einem Wegekreuz in der Straße „Am Steg“ neben einem Bröler Spielplatz entwendete Jesusfigur ist wieder aufgetaucht. Sie lag am Ufer des Brölbachs. Das berichtet Wolfgang Rossenbach, Vorstandsmitglied des Heimat- und Verschönerungsvereins Bröl. Wie berichtet, hatten Unbekannte die handgeschnitzte Figur im Wert von rund 2000 Euro demontiert.

Da vermutet wurde, so Rossenbach, dass die Figur abgerissen und von der unweit des Spielplatzes liegenden Brücke in den Brölbach geworfen wurde, startete auch sein Verein mit dem Kirchenvorstand eine Suchaktion. „Das Verschwinden löste im Dorf große Entrüstung aus. Die Wegekreuzanlage ist eines der Wahrzeichen Bröls“, sagte Rossenbach.

Der fünfjährige Luis entdeckte die Figur schließlich am Sonntag einige Hundert Meter vom Tatort entfernt flussabwärts am Rande des gegenüberliegenden Ufers. „Die Bergung gestaltete sich durch den steilen Waldhang und das unzugängliche Ufer schwierig“, so Rossenbach.

Letztlich konnte die Holzfigur, die trotz des längeren Wasserkontakts weitgehend unversehrt sei, mit Hilfe von Martin Tochtrop, Geschäftsführer des Kirchenvorstandes, geborgen werden. Sie wurde dem örtlichen Restaurator, Ernst Immig, übergeben, der die Figur vor mehreren Jahren nach einer mutwilligen Beschädigung schon einmal restauriert hatte.