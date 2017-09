21-Jähriger soll Dealerbande angehören

Hennef. Versuchte Tötung, Drogenhandel im größeren Stil und Waffenfunde – nach der Festnahme eines 21-Jährigen gelingt der Polizei offenbar ein Schlag gegen eine ganze Gruppe von Dealern in Hennef und Siegburg.

Von Marcel Dörsing und Dennis Sennekamp, 27.09.2017

Nach der Festnahme eines 21-Jährigen vor einem Discounter in Hennef am Dienstagabend ist sich die Polizei sicher, den Mann gefasst zu haben, der versucht haben soll, einen 20-Jährigen im Kurpark zu töten. Tags darauf zieht der Fall offenbar noch größere Kreise.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei acht Wohnungen und Geschäftsgebäude in Hennef und Siegburg. Dabei nahmen die Beamten fünf Männer fest. Sie sollen ebenso wie der 21-Jährige, der laut Polizei bereits wegen Drogen- und Gewaltverbrechen in Erscheinung getreten ist, einer Gruppe von Drogenhändlern angehören.

Verdächtiger galt als gewaltbereit und möglicherweise bewaffnet

Der 21-Jährige ging der Polizei am Dienstagabend auf einem Parkplatz an der Emil-Langen-Straße ins Netz. Spezialkräfte sowie mehrere Diensthunde wurden bei der Festnahme des Mannes hinzugerufen, weil der Verdächtige im Zuge der Fahndung als gewaltbereit eingestuft worden war. Die Beamten gingen davon aus, dass er bewaffnet sein könnte. Mit einem Baseballschläger soll er am Freitagabend, 22. September, einen 20-Jährigen auf der Wehrstraße im Bereich des Hennefer Kurparks angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Einsatzkräfte schlugen mitten im geschäftigen Treiben auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters zu. Gegen 19.30 Uhr, während viele Menschen noch ihre abendlichen Einkäufe erledigten, überwältigten die Beamten den 21-Jährigen und dessen 34-jährigen Begleiter. Der Verdacht, dass es sich bei dem Begleiter um einen Mittäter handeln könnte, habe sich aber zunächst nicht bestätigt. Der Festgenommene wurde noch am Abend wieder entlassen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Haupttäters fanden die Ermittler mehrere Waffen. Wie die Polizei weiter mitteilte, erschossen die Spezialkräfte beim Betreten der Wohnung zwei Hunde, die sich in der Wohnung aufhielten.

Weitere Festnahmen in Hennef und Siegburg

Bei den fünf Verdächtigen, die die Polizei am Mittwochmorgen festnahm, handelt es sich nach Angaben der Behörde um Männer im Alter zwischen 21 und 42 Jahren aus Hennef und Siegburg. In den durchsuchten Räumen hätten die Beamten neben Betäubungsmitteln weitere Waffen entdeckt. Noch werde geprüft, ob es sich dabei um „scharfe“ Waffen handelt. Auch Art und Menge der Drogen müsse noch analysiert werden. Bereits seit Mai dieses Jahres ermittelte die Bonner Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei mit einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe gegen die Männer. Sie sollen im größeren Stil vor allem in Hennef und Umgebung mit Drogen gehandelt haben.

Warum schlugen die Einsatzkräfte vor dem Hennefer Discounter zu?

Zu den Hintergründen der Tat im Hennefer Kurpark, die die Ermittler dem Mann vorwerfen, wollte die Polizei keine Auskunft geben. Die Festnahmen erfolgten, bevor die Personen das Geschäft betreten konnten, und in Anwesenheit der Familie eines der Männer.

Offen ist die Frage, warum die Einsatzkräfte den als gefährlich eingestuften Mann ausgerechnet an dem belebten Ort vor dem Hennefer Discounter überwältigt haben. Zu einsatztaktischen Einzelheiten wollte die Polizei auf Anfrage allerdings keine Auskunft geben. Die weiteren Ermittlungen führt die Mordkommission der Bonner Polizei.