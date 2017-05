Feuerwehreinsatz in Hossenberg

Hennef. Eine Explosion hat am Montagnachmittag Hennef-Hossenberg ereignet. Nach ersten Informationen ist Weltkriegsmunition in einem Einfamilienhaus exlodiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

In Hennef-Hossenberg hat sich am Montagnachmittag in einem Wohngebiet an der Obstwiese eine Explosion ereignet. Nach ersten Informationen von Einsatzkräften vor Ort gab es mehrere Detonationen: Demnach ist eine private Sammlung von Weltkriegsmunition in die Luft geflogen. Dadurch geriet eine Garage in Brand. Nach GA-Informationen befindet sich noch weitere Munition im Keller eines Wohnhauses. Es waren noch weitere Detonationen zu hören, als die Einsatzkräfte bereits vor Ort waren.

Im Umkreis von 60 Metern wurde das Wohngebiet evakuiert. Der Kampfmittelräumdienst ist auf dem Weg zum Einsatzort.

Inwieweit Personen zu Schaden gekommen sind, ist bislang unklar. Mitarbeiter der Stadt testen zurzeit die Abwasserkanäle auf Schadstoffbelastung durch das Löschwasser.

Weitere Berichterstattung folgt.