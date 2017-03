Polizei fahndet nach Flüchtigem

Hennef. Am Montagmorgen betrat ein Vermummter eine Filiale der Sparkasse in Hennef und wollte diese auszurauben. Er flüchtete allerdings ohne Beute und wird nun polizeilich gesucht.

Von Hannah Pfundt, 08.03.2017

Ein vermummter Mann hat am Montagmorgen, den 08.03., versucht, eine Filiale der Kreissparkasse in der Frankfurter Straße in Hennef-Warth zu überfallen. Der Bankräuber betrat nach Angaben der Polizei gegen 9:45 Uhr die Geschäftsstelle, bedrohte die Mitarbeiter mit einer schwarzen Pistole und forderte sie auf, Geld raus zu geben. Nachdem die Angestellten ihm mitteilten, dass generell kein Bargeld in den Kundenräumen verfügbar ist, durchsuchte der Täter selbst die Tresen. Nach erfolgloser Suche flüchtete er schließlich ohne Beute.

Der Flüchtige hatte das Gesicht größteteils mit einem großen Schal verhüllt und die Kapuze seiner anthrazitfarbenen Jacke über den Kopf gezogen. Er war etwa 160 cm groß und sprach laut Zeugenangaben Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Außerdem hatte er graue Handschuhe und weiße Sportschuhe an.

Da die sofort eingeleitete Fahndung bisher ohne Ergebnis verlief, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3521 Hinweise entgegen.