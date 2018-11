Mit Hunden suchen die Einsatzkräfte am Allner See nach einer Frau.

Die Feuerwehr ist zu einer Suchaktion am Aller See ausgerückt.

Hennef. Im Bereich des Allner Sees in Hennef läuft aktuell eine Suchaktion von Feuerwehr und Polizei. Zeugen hatten Hilferufe einer Frau vernommen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagabend zum Allner See in Hennef ausgerückt. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatten Anwohner und Spaziergänger Hilferufe einer Frau vernommen und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte haben daraufhin eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Neben 27 Feuerwehrleuten sind auch 16 Flächensuchhunde der Hundestaffel im Einsatz. Von einer Drehleiter aus wird zusätzlich das Areal ausgeleuchtet. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort wird der Bereich um den kompletten See von den Tieren und ihren jeweiligen Hundeführern fußläufig abgesucht.

Weitere Berichterstattung folgt...