Einsatz am Sonntag

Die Feuerwehr befand sich am Sonntagabend in Stoßdorf im Einsatz.

Stoßdorf. In einem Mehrfamilienhaus in Stoßdorf ist am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte müssen derzeit eine Person reanimieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.02.2019

Einsatzkräfte sind am frühen Sonntagabend in die Heidestraße nach Stoßdorf gerufen worden. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, brach im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gegen 18.45 Uhr ein Feuer aus. Eine Person wird derzeit auf der Straße reanimiert.

Die Heidestraße ist wegen des Einsatzes gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt.